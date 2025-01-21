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1.2 milyar dolarlık 'YEKA rüzgarı'

Türkiye, elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını arttırmayı hedefliyor. Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, YEKA pojelerinden 1,2 milyar dolarlık yatırımın geleceğini söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 07:34, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 07:36
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1.2 milyar dolarlık 'YEKA rüzgarı'

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımları her geçen gün artıyor. Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, rüzgarda 5 alan için toplam 1200 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) bağlantı kapasitesi tahsisi için yarışma başvurularının alınacağını, bu kapasitenin gerçekleşmesi halinde 1,2 milyar dolarlık yatırım geleceğini bildirdi.

YERLİ TÜRBİN KULLANIMI ZORUNLU

Kalaycı, yeni yılda rüzgar enerjisi sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2,5 yıldır yeni YEKA ihalesinin yapılmadığını, sektörün bu projeleri beklediğini söyledi. Rüzgar enerjisinde YEKA gibi büyük ölçekli projelerin gerçekleştirilmesinde yerli türbin kullanma zorunluluğu olduğunu, bunun Türk rüzgar enerjisi sanayisine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

HER SENE 2000 MEGAVAT

Kalaycı, her yıl en az 1500 megavatlık YEKA yarışması düzenlenmesi halinde yabancı yatırımcının bu aksiyonu olumlu değerlendireceğini ve yatırım için Türkiye'ye gelebileceğini anlattı. Halihazırda Türkiye'de bulunan yerli ve yabancı yatırımcının YEKA ile ilgili öngörülebilir fikirlerinin oluşmasıyla bazı aksamların üretiminde işlerini büyütme yoluna gidebileceklerini vurgulayan Kalaycı, şöyle devam etti: "Bizim önerimiz şu, 'her sene 2000 megavat YEKA yapacağız' açıklamaları tabii ki çok güzel ama bugünden önümüzdeki 3-4 yıllık YEKA takvimi belli olsa yatırımlar için çerçeve çizilmesi çok daha rahat olacak."

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