Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya, Grand Kartal Otel'in bulunduğu kayak merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkış sebebi henüz yetkililer tarafından tespit edilemeyen yangın sonucu bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, itfaiye ve su tankerleri gibi her türlü ekip ve personelle yangının söndürüldüğünü belirtti.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığını, arama ve tarama çalışmalarının da az önce nihayete erdirildiğini aktaran Yerlikaya, "Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun." dedi.

Yerlikaya, Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlik tespit çalışmalarının yapıldığını aktararak, "52 naaşın kimlikleri aileleriyle tespit edildi ve şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumunda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bununla da ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek." diye konuştu.

9 kişiye gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 Cumhuriyet savcısının ve Başsavcılığın belirlediği bilirkişi heyetinin yangının sebebi, ihmal, kusurla ilgili çalışmalarını yapmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor, yapılması gereken, olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki bu idari soruşturma sonucunda, bu hakikat ortaya çıkacak ve aziz milletimizle bunu hep birlikte paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladığını anımsatan Yerlikaya, "Dediğimiz gibi 85 milyon hepimizin yüreğimiz dağlandı. Yasımız var ama bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Yerlikaya, yarın otelde AFAD ekiplerinin, uzman ekiplerin tekrar son taramalarını yapacaklarını bildirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü hava karardı. Geceden itibaren durmadan duraksamadan bu çalışmalar yapılıyor. Ben başta Bolu Valimiz olmak üzere Bolu Başsavcımız, Belediye de dahil olmak üzere kentteki bütün kamu kurum ve kuruluşlar, komşu vilayetlerden gelen yangın söndürme, soğutma, arama, taramada çalışanlar ve tabii AFAD'ın büyük tecrübesi ve gerçekten sabır, sebatla, azimle, kararlılıkla çalışmasının da altını çizmek istiyorum. Her birine aziz milletimiz adına teşekkür ediyorum."

Hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, "Çok çok büyük, çok büyük üzüntü, acı hissediyoruz. Yakınlarına aziz milletimize tekraren başsağlığı diliyorum." dedi.

Yerlikaya, idari tahkikatla ilgili çalışmayı en fazla 10 gün içinde tamamlayacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Olduğu gibi idari tahkikatla ilgili yapılan neticeyi kamuoyuyla paylaştığımız zaman orada sizin şu anda sormak istediğiniz, açıklığa kavuşturmak istediğimiz pek çok soru değil, soruların tamamı yanıtını bulacak. Hakeza adli soruşturma onun sonucunda eğer bir kovuşturma olacaksa ki hep beraber onu göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum, sizler gibi, hep beraber yüreğimizdeki acı soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa biz hukuk devletiyiz. Onun gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak. Bundan emin olun."

Açıklamada Yerlikaya'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AFAD Başkanı Okay Memiş, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün eşlik etti.

"BİR VATANDAŞIN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Acımız büyük. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Durumları iyi." dedi.

"İKİ ADET YANGIN MERDİVENİ VAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimlerinin yapıldığını ifade edip "Yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş." dedi.

Ersoy, "Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." diye konuşup otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi.

YANGINLA İLGİLİ 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın faciasına ilişkin Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce, yayın yasağı kararı verildi. Karar; RTÜK'ün internet sayfasından duyuruldu.