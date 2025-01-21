Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne 8 aydır başkan seçilemedi

Aytekin Sakarya, Erdoğan İshakoğulları ve Berrin Aksoyak arasında geçen yarış geçtiğimiz haziran ayında başladı. Yargıtay üyeleri 135. kez sandığa giderek oy kullandı. Ancak hiçbir aday başkanlığı kazanacak oy toplayamadı. Daire bu haftayı seçimsiz geçirecek.

BAŞKAN 37. TURDA SEÇİLDİ

Daha önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolmasıyla birlikte başlayan seçimler de defalarca tekrarlandı. Üyelerin defalarca sandık başına gittiği seçimler 37'nci turda sonuçlanmıştı. Haziran 2024'te başlayan başkanlık seçimlerinde 37'nci tur oylamada sonuç alınmıştı.

Kaynak: Erdal Kılınç