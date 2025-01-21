Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Deniz Işın mağdur sıfatıyla yarın ifade verilmek üzere savcılığa çağrıldı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 07:48, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:52
Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı.
DOSYANIN İLK MAĞDURU
Soruşturma gittikçe derinleşirken savcılık, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyen oyuncu Deniz Işın'ın, "mağdur" sıfatıyla dinlenmesine karar verdi.
Işın, yarın saat 11.00'de savcılığa ifade verecek.