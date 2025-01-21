Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı.

Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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