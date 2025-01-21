İkinci el otoda satış 7 milyonla rekor kırdı

Quick Finans, SmartIQ iş birliğiyle hazırladığı 2024'e ait 2'inci El Oto Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, 2024'te otomotiv pazarı, sıfır kilometre araç satışlarındaki yoğun kampanyaların yanı sıra yeni regülasyonlar ve piyasa dinamikleriyle hareketli geçti.

REKOR KIRDI

Türkiye'de sıfır kilometre araç satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 artışla 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı. İkinci el oto pazarında ise TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre noterlerden yapılan devir adedi ilk defa 7 milyonu aşarak rekor kırdı.

Yaz aylarında sıfır kilometre araç kampanyalarının etkisiyle ikinci el ve sıfır araç fi yatları arasındaki fark azaldı ve ikinci el araç satışları beklentilerin gerisinde kaldı.

Elektrikli araçların ikinci el pazarındaki payı, 2023'teki yüzde 0,21'lik oranından 2024'te yüzde 0,44'e yükseldi.