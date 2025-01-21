Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 08:53, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 08:54
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.