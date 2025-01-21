DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 12 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e para gönderdiği iddia edilen 12 zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 09:35, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:45
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, 16 şüphelinin sözde "Mazlumlara Destek Platformu" isimli sosyal medya oluşumu vasıtasıyla IŞİD'e silahlı terör örgütüne para transfer ettiği tespit edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutan
12 KİŞİ GÖZALTINDA
lığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kağıthane, Sultangazi, Esenyurt, Sarıyer, Sultanbeyli, Kadıköy, Şişli, Ataşehir ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen ikametlere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca, 2 şarjör ve 120 mermi ele geçirildi.
Firari 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.