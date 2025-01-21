DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 12 zanlı yakalandı

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca, 2 şarjör ve 120 mermi ele geçirildi.

lığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kağıthane, Sultangazi, Esenyurt, Sarıyer, Sultanbeyli, Kadıköy, Şişli, Ataşehir ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen ikametlere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, 16 şüphelinin sözde "Mazlumlara Destek Platformu" isimli sosyal medya oluşumu vasıtasıyla IŞİD'e silahlı terör örgütüne para transfer ettiği tespit edildi.

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