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İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

- İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 09:47, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:48
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İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçme girişiminde olan 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri önceki gece saat 01.10'da, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-81) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisinde bulunan 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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