Bolu Kartalkaya'da otel yangını: Çıkış nedeni belli oldu

Yarıyıl tatilini fırsat bilenler, Bolu Kartalkaya'ya akın etti.

Tatilcilerin geldiği Kartalkaya'daki 12 katlı ahşap bir otelde, korkunç bir facia yaşandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bir otelde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

YANGIN RESTORAN BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

12 katlı ahşap otelin dördüncü katında bulunan restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında, alevler hızla yayıldı ve tüm binayı hızla sardı.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu bölgede, ekipler tek tek odaları kontrol ederek ilerledi.

237 KİŞİ KONAKLIYORDU: DOLULUK ORANI YÜZDE 90

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı.

Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ALEVLER TÜM OTELİ SARDI

Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

10 ÖLÜ, 32 YARALI

Son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

dedi.