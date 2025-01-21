Tekirdağ'daki market hırsızları böyle yakalandı
Tekirdağ'da zincir marketlere müşteri gibi gidip ürün çalan hırsızlar yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 09:56, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:56
İl Emniyet Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere müşteri olarak giden bazı şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen J.İ. O.Y. ve B.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.