Siyasilerden Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için siyasilerden art arda taziye mesajları geldi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yangın faciasının ardından siyasilerden art arda taziye mesajları geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın sonucu yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü kazadan korusun inşallah.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan:

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz.