Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki otel yangınıyla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.