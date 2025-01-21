Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki otel yangınıyla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 09:59, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:11
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki otel yangınıyla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:
Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.Bakanlar Kartalkaya'ya gidiyor Bolu'da can pazarı! Çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı