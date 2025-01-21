Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut satışları 3 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2024'ün tamamına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 10:20, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:22
Yazdır
Konut satışları 3 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2024'ün tamamına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Aylık bazda 3 yılın zirvesinde

Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 oranında artarak 212 bin 637 oldu. Böylece Aralık 2021'den bu yana aylık bazda en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

Kredili satışlar yüzde 285 arttı

Krediyle konut satışlarını gösteren ipotekli konut satışları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 oranında artarak 23 bin 277 oldu. 2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 10,8 oranında azalarak 158 bin 486 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 10,9, 2024 yılında yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında 5 bin 980; 2024 yılında ise 38 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Yabancıya konut satışı 2024'te yüzde 32 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. 2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 2 bin 418 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

En çok konutu Ruslar aldı

2024 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 4 bin 867 ile Rusya, 2 bin 166 ile İran ve bin 631 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 438 ile Rusya, 239 ile İran ve 181 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber