Konut satışları 3 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2024'ün tamamına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Aylık bazda 3 yılın zirvesinde

Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 oranında artarak 212 bin 637 oldu. Böylece Aralık 2021'den bu yana aylık bazda en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

Kredili satışlar yüzde 285 arttı

Krediyle konut satışlarını gösteren ipotekli konut satışları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 oranında artarak 23 bin 277 oldu. 2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 10,8 oranında azalarak 158 bin 486 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 10,9, 2024 yılında yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında 5 bin 980; 2024 yılında ise 38 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Yabancıya konut satışı 2024'te yüzde 32 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. 2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 2 bin 418 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

En çok konutu Ruslar aldı

2024 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 4 bin 867 ile Rusya, 2 bin 166 ile İran ve bin 631 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 438 ile Rusya, 239 ile İran ve 181 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.