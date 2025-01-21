Altının kilogram fiyatı 3 milyon 123 bin 800 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 120 bin lira, en yüksek 3 milyon 135 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 123 bin 800 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 110 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 801 milyon 424 bin 571,64 lira, işlem miktarı ise 256,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 841 milyon 545 bin 99,32 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Troy Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: