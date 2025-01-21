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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 18:29, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 18:46
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,76 puan azalırken, toplam işlem hacmi 100,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,56 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'in açıklamalarıyla ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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