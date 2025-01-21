Dolar 35,62 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 35,62 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 17:16, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,5680
|35,5690
|35,6270
|35,6280
|Avro
|36,9260
|36,9270
|37,0020
|37,0030
|Sterlin
|43,6600
|43,6700
|43,7300
|43,8300
|İsviçre frangı
|39,1000
|39,1100
|39,1700
|39,1800
|ANKARA
|ABD doları
|35,5380
|35,6180
|35,5970
|35,6770
|Avro
|36,8860
|36,9960
|36,9620
|37,0420
|Sterlin
|43,6000
|43,8100
|43,6700
|43,8800