Dolar 35,62 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,5680 35,5690 35,6270 35,6280 Avro 36,9260 36,9270 37,0020 37,0030 Sterlin 43,6600 43,6700 43,7300 43,8300 İsviçre frangı 39,1000 39,1100 39,1700 39,1800 ANKARA ABD doları 35,5380 35,6180 35,5970 35,6770 Avro 36,8860 36,9960 36,9620 37,0420 Sterlin 43,6000 43,8100 43,6700 43,8800