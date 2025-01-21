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Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Otelin kayak öğretmeninin canlı yayında söyledikleri ise yürekleri burktu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 10:35, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:54
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Otelin kayak öğretmeninin canlı yayında söyledikleri ise yürekleri burktu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Otelin kayak öğretmeninin canlı yayında söyledikleri ise yürekleri burktu.

Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise ölü sayısının 10'a, yaralı sayısının da 32'ye yükseldiğini duyurdu.

Bolu'daki yangın faciasında otelin kayak eğitmeninin canlı yayında söyledikleri ise kahretti. Halen otel içinde insanların olabileceğini belirten kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, bazı öğrencilerini aradığını ve onlara ulaşamadığını anlattı. Yangının otelin restoran katında çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Kepçetutan, 130 odalı otelde personellerle birlikte ortalama 250-300 kişinin bulunduğunu aktardı.

"BAZI ÖĞRENCİLERİMİZİ BULAMIYORUM"

Kepçetutan, NTV canlı yayınında şu bilgileri paylaştı:

130 ODALI OTELDE 250-300 KİŞİ VARDI

(Otelde yangın tedbirleri var mıydı?)

Var. Personel de var bildiğim ama sayısını bilmiyorum.

(Otelde yangın merdiveni var mı?)

Var ama o dumanda o panikle merdivenden inmek de çok maharet ister açıkçası. İçeri çok duman kaplamıştı görmek de mümkün değildi. Zaman zaman yangın tatbikatları yapılıyordu. Geçenlerde de bir itfaiye geldi ve denetimler yapıldı.

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