Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 10:53, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:54
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.T, T.B, A.Y, H.O. ve İ.T. yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, operasyonda "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. de yakalandı.