Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.T, T.B, A.Y, H.O. ve İ.T. yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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