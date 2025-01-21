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Gazeteci Nedim Türkmen Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybetti

Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de ailesiyle birlikte tatil yaptığı öğrenilen ve sabah saatlerinden bu yana kendisinden alınamayan ekonomi yazarı Nedim Türkmen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 16:45, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:00
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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybeden 66 kişinin arasında ekonomi yazarı Nedim Türkmen'in de olduğu ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'in ailesiyle birlikte Grand Kartal Otel'de tatil yaptığı ve sabahtan bu yana kendisinden haber alınamadığı ifade edilmişti.

Nedim Türkmen kimdir?

1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya gelen Nedim Türkmen, 1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra lisansüstü ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. 1999'da Mali Hukuk alanında 'doktor' unvanı aldı.

1995'te aynı fakültede Mali Hukuk Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaya ve Vergi Hukuku üzerine dersler vermeye başladı.

2004'ten bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi dersleri de veriyor.

1988 - 1999 yılları arasında, Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak görev yaptı. Bu süre içinde Halkalı Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bürokrasideki görevi sırasında, konulara bakış açısındaki farklılığı ve uzmanlığı ile fark yarattı.

1999 sonunda kamudaki görevlerinden istifa eden Dr. Nedim Türkmen, 'Yeminli mali müşavir' unvanını aldı.

Vergi ve mali mevzuat konularında Türkiye'de önde gelen uzmanlar arasında yer alan Nedim Türkmen bir süredir Sözcü gazetesinde yazıyordu.

Evli olan Nedim Türkmen'in üç çocuğu bulunuyordu.

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