Akademik personelin etik ihlalinde disiplin cezası uygulanabilir mi?

Öğretim elemanlarının disiplin iş ve işlemlerinde uygulanacak hükümler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Kanunun 53 ve devamı maddelerinde, hangi hallerde hangi disiplin cezasının uygulanacağı, komisyonların yetki ve görevleri, itiraz süreçleri ve diğer konular hükme bağlanmıştır.

Önemli konulardan biri de akademik çalışmalarda ortaya çıkabilecek etik ihlallerine ilişkin durumlardır.

Etik ihlal durumunda üniversitelerin düzenlemeleri de dikkate alınarak öğretim elemanı etik ihlalin niteliğine ve ağırlığına göre, Üniversite bilimsel araştırma projeleri kapsamındaki desteklerden, yararlanamamakta, akademik komisyon ve jüri görevlendirmeleri yapılmamakta ve varsa projeleri iptal yoluna gidilebilmektedir.

Etik ihlalin diğer bir sonucu disiplin hükümleri karşısındaki durumudur.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunludur.

Dolayısı ile öğretim elemanının etik ihlallerinde öncelikle etik kurullarının konuyu incelemesi ve gerekçeli olarak etik ihlal olup olmadığına karar vermeleri, müteakiben disiplin işlemlerinin başlanılması gerekecektir.

Ön şart olarak, ilgili yükseköğretim kurulu bünyesinde bulunan etik kurul kararı alınmaksızın doğrudan disiplin sürecinin işletilmesi mümkün olmayacağı gibi buna rağmen alınan karar da iptale konu edilebilecektir.