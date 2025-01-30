Mazeret Halinde Genel veya Ek Mal Bildirimi Ne Şekilde ve Ne Zaman Verilir?

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele için, Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmaları, bildirimlerin yenilenmesi, mal edinmelerinin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümler düzenlenmiştir.

Kanunun uygulanmasını içeren "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik" 15.11.1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre Mal bildirimlerinin;

a) Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte,

b) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç) için, atamayı izleyen bir ay içinde,

c) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,

d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde,

verilmesi zorunludur.

Ayrıca mal bildiriminde bulunacak memurlar ve diğer ilgililerin, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktarda bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.

Ek mal bildirimi yanında, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerinin yenilenmesi zorunludur.

Burada aylıksız izin, hastalık, askerlik gibi mazeret hallerinde mal bildirimlerinin hangi süre ile yapılacağı konusu önemli hale gelmektedir.

Devlet Personel Başkanlığının (mülga) görüşleri de dikkate alındığında aylıksız izin gibi mazeret hallerinde memurluk statüsü devam etmekte olduğundan, mal varlığında meydana gelen önemli değişikliklerin aylıksız izin dönüşünden itibaren bir ay içerisinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Genel beyan döneminde diğer mazeretleri nedeniyle mal bildiriminde bulunmayan personelin ise mazeretlerin bitimini müteakip işe başlama tarihi itibariyle alınacak mal bildirimlerinin ivedilikle ilgili birimlere ulaştırılması yönünde bir yöntemin benimsenmesi yerinde olacaktır.