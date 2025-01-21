Eskişehir'de bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı müstakil evden 6 kamyon çöp çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 12:30, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:31
Odunpazarı Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokağı'ndaki Yılmaz D.'ye ait, 2 sene önce de temizlik çalışması yapıldığı öğrenilen tek katlı müstakil evden kötü koku geldiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 6 kamyon çöp çıkardı.
Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürüldü.