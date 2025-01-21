Eskişehir'de bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı

Ekipler, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 6 kamyon çöp çıkardı.

Odunpazarı Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokağı'ndaki Yılmaz D.'ye ait, 2 sene önce de temizlik çalışması yapıldığı öğrenilen tek katlı müstakil evden kötü koku geldiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

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