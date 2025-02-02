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Aday Memurun Başka Kurumlara Sınavla Atanması Mümkün mü?

Aday memur olarak çalışanların, KPSS veya kamu idarelerinin uzman/müfettiş yardımcılığı sınavı sonucuna göre başka kurum kadrolarına atanmaları mümkündür.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 14:00, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:32
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Aday Memurun Başka Kurumlara Sınavla Atanması Mümkün mü?

Bilindiği üzere açılan sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanmaktadır.

Aday memurluğun süresi ve başka kurumlara nakli konusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz" hükmü bulunmaktadır.

Memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinde ise "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür." denilmektedir.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşlerinde de 657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinde geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiğinden, sınav sonucuna göre yapılan atamalar gereğince yapılması gereken nakiller 54'üncü maddesinde geçen "nakil" anlamında değerlendirilmemektedir.

Bu itibarla, aday memur olarak çalışanların, KPSS sonucuna göre veya Bakanlık ve kurumların uzman/müfettiş yardımcılığı sınavı sonucuna göre kurumlarının muvafakatiyle, başka kurum kadrolarına atanmaları mümkün olabilecektir.

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