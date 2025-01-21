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Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş!

Facia bağıra bağıra gelmiş! Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında en son aktarılan bilgiye göre 10 kişi hayatını kaybetti. Otelde kalan müşterilerin, otelin altyapı yetersizliği ile ilgili çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 13:22, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:33
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Yangın, gece yarısı otelin dış cephesindeki ahşap kaplamanın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın sırasında otelde bulunan 237 müşteriden 10'u hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Yangın sırasında birçok kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştı. Aynı binanın diğer pencerelerinden sarkıtılan çarşaflar da dikkat çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.

'NEREDEN ÇIKACAĞIZ, YARDIM EDİN'

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" şeklinde korku içinde yardım çağrısı yaptıkları duyuluyor. Bu durum, otelde yangın merdiveni olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

'40 YILLIK MÜESSESE HİÇ Mİ YATIRIM YAPMAZ'

Ziyaretçilerin otel hakkında yaptıkları yorumlarda, otelin eski ve bakımsız olduğu, altyapı yetersizliği nedeniyle birçok kez kayak yaparken teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıkları belirtildi.

İşte otelde kalan müşterilerin şikayetleri:

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