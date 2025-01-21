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Dubai çikolatası dolandırıcılığına dikkat: Uzmanlar uyardı

Kaspersky uzmanları, Dubai çikolatasının üreticisi Fix Dessert Chocolatier'i taklit eden sahte internet siteleri konusunda kullanıcıları uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 13:33, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:34
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Dubai çikolatası dolandırıcılığına dikkat: Uzmanlar uyardı

Kaspersky uzmanları, Dubai çikolatalarına artan talebin ardından güvenilir markaları taklit etmekten tamamen sahte vitrinler oluşturmaya kadar uzanan bir dizi dolandırıcılığı tespit etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicileri hedef alan yeni dolandırıcılık kampanyasında, güvenilir teslimat hizmeti Deliveroo ve Dubai çikolatasının üreticisi Fix Dessert Chocolatier'i taklit eden sahte internet siteleri oluşturuldu. Siber suçlular, resmi mağazaların ve platformların görünümünü taklit ederek, tüketicilerin güvenini ve marka itibarını istismar ediyor ve şüphelenmeyen alıcıları hiçbir zaman teslim edilmeyecek çikolata siparişlerine yönlendiriyor.

Dolandırıcılar, dünyanın dört bir yanından bağımsız satıcılar gibi davranarak tamamen sahte e-ticaret platformları oluşturuyor. Dubai çikolatası sattığını vadeden bu sahte internet siteleri, ödemeler tahsil edildikten sonra ortadan kayboluyor. Bu tür dolandırıcı işletmeler, dünyanın her yerindeki kullanıcıları hedef alıyor.

Kaspersky, bu gibi dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için internet sitesinin gerçekliğinin doğrulanmasını, istenmeyen tekliflere karşı dikkatli olunmasını, kişisel bilgilerin paylaşılmasından kaçınılmasını ve Kaspersky Premium gibi kapsamlı güvenlik çözümlerinin kullanılmasını öneriyor.

"Dolandırıcılar, genellikle trendlerden faydalanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, dolandırıcıların genellikle trendlerden faydalanma konusunda hızlı davrandığını, Dubai çikolatasının da bu durumun en iyi örneklerinden birisi olduğunu belirtti.

Svistunova, siber suçluların, tüketicilerin heyecanını ve köklü markalara güvenini kötüye kullandığına işaret ederek, "Tüketicilerin kendilerini korumak ve hayal kırıklığına uğramamak için ayrıntılara dikkat etmesi, çevrim içi mağazaların gerçekliğini doğrulamak için zaman ayırması ve alışılmadık derecede cömert görünen tüm fırsatlara karşı dikkatli olması çok önemli. Bunlar, aldatma amaçlı tasarlanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Deliveroo BAE Bakkaliye ve Perakende Direktörü Prashant Talwar ise Dessert Chocolatier ürünlerinin yalnızca Deliveroo'da mevcut olduğunu ve bu nedenle yalnızca resmi platformlarından satın alınması gerektiğini belirtti.

FIX Dessert Chocolatier'in kurucusu Sarah Hamouda da "Çikolatamızın en yüksek standartlarda hazırlanmasını, depolanmasını, paketlenmesini ve teslim edilmesini sağlayarak otantik bir FIX deneyimi sunmaya kendimizi adadık. FIX, Deliveroo aracılığıyla yalnızca Dubai ve Abu Dabi'de mevcut" değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerini sosyal kanalları aracılığıyla dolandırıcılar hakkında sık olarak uyardıklarını, yetkisiz satıcıları veya hesapları bildirmelerini istediklerini aktaran Hamouda, "Fazla ücret talep edebilecek, farklı ürünler sunabilecek veya FIX'i uygunsuz bir şekilde saklayarak müşterilerimize tatsız bir deneyim yaşatabilecek dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalı" şeklinde görüş belirtti.

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