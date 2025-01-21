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Bolu'da yanan otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Dün gece saatlerinde Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otelde büyük yangın bir meydana geldi yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti 32 kişi de yaralandı. Yaşanan bu felaketin ardından Kartalkaya'daki otelin gecelik fiyatı sosyal medyada gündem oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 13:56, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:02
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Bolu'da yanan otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Bolu'da Kartaltepe kayak merkezinde bulunan lüks bir otelde çıkan yangın sebebiyle ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi hayatını kaybetti. Resmi açıklamanın yapılması beklenirken sosyal medyada otelin gecelik fiyatını görenler şaşkınlığa uğradı.

Onedio.com'dan Arzu Semender'in haberine göre;

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangın herkesin yüreğini ağzına getirdi. 234 kişinin konakladığı otelde yangının restoran kısmından çıktığı açıklandı.

İlk belirlemelere göre çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kayıplarla ilgili net rakam resmi açıklamadan sonra belli olacak.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan TV100'e yaptığı açıklamada ölü sayısının çok daha fazla olduğunu, yangının yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak tarihe geçeceğini söyledi.

OTELİN GECELİK FİYATI 37 BİN TL!

Yangınla ilgili detaylar gelmeye devam ederken otelin gecelik fiyatının 37 bin TL olduğu da ortaya çıktı. Yangın mağdurlarının ifadelerine göre otelde yangın merdivenin bulunmadığı da iddialar arasında.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama

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