Settar Aslan'dan otel yangını için taziye mesajı
Öz Orman-iş Sendıkası Genel Başkanı Settar Aslan, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 10:00, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:32
Öz Orman-iş Sendıkası Genel Başkanı Aslan, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangın ile ilgili taziye mesajı yayımladı.
Aslan sosyal medya hesabından: 'Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum'mesajını paylaştı.
Bolu Kartalkayada bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.#bolu pic.twitter.com/vRs4OFDJbpSettar Aslan (@settaraslan) January 21, 2025