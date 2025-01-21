Settar Aslan'dan otel yangını için taziye mesajı

Bolu Kartalkayada bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. #bolu pic.twitter.com/vRs4OFDJbp

Aslan sosyal medya hesabından: 'Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum'mesajını paylaştı.

Öz Orman-iş Sendıkası Genel Başkanı Aslan, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangın ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

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