Uyuşturucu operasyonunda 'sikke' çıktı
Sinop'ta emniyet ekiplerin tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 14:50, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:52
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 sikke ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.