Sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğu kafasından yaraladı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokak köpeği saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, kafasından yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 14:58, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:59
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yaşındaki D.F., başıboş sokak köpeği saldırısında kafasından yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.