Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi"nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BOLU'DA OTEL YANGINI: EN AZ 10 ÖLÜ

"Maalesef Bolu'da bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarımızı Bolu'ya gönderdik.

Yangında soğutma çalışmaları başlamış yangının çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet Savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmitir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz büyük bir hüznü yaşıyoruz. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.