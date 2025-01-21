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İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 15:15, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:11
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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti'den istifasını açıklayan Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" demişti. İstifasını açıklayan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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