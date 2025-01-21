İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifasını açıklayan Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" demişti. İstifasını açıklayan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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