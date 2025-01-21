Sağlık Bakanlığından Bolu'daki yangında yaralananlara ilişkin açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştır. 17 yaralımız taburcu edilmiş olup, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur" ifadelerine yer verildi.