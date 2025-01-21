Sağlık Bakanlığından Bolu'daki yangında yaralananlara ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı, 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı Bolu'daki otel yangınında 17 vatandaşın taburcu edildiğini, 34 vatandaşın tedavisinin ise hastanelerde devam ettiğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 15:47, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:59
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştır. 17 yaralımız taburcu edilmiş olup, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur" ifadelerine yer verildi.Bakan Yerlikaya: Maalesef 66 canımızı yitirdik