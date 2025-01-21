'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kartalkaya'daki otel yangınında 4 gözaltı
Kartalkaya'daki otel yangınında 4 gözaltı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ortaya çıkmaya başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 16:57, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:17
Yazdır

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında, yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; babası kongre üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Otel yangınında Prof. Dr. Atakan Yalçın da yaşamını yitirdi

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın faciada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın yangında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bolu'daki yangında Dilara öldü, babası kalp krizi geçirdi

Bolu'daki otel yangınında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, Bolu'ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında 66 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı. Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber