Otel yangınında Prof. Dr. Atakan Yalçın da yaşamını yitirdi

Çok yakın arkadaşımdan haber alamıyoruz. Türkiye'nin en değerli akademisyenlerinden Atakan Yalçın :-((( Oteldelermiş. Ahh ahh 😔😔😔

* Koç Üniversitesi'nden eski mesai arkadaşımız, sonrasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın Bolu'da meydana gelen otel yangınında kızı ile birlikte hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Atakan Hoca'ya ve kızına Allahtan rahmet, kalanlarına sabırlar diliyorum.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın yangında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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