Otel yangınında Prof. Dr. Atakan Yalçın da yaşamını yitirdi
Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın faciada hayatını kaybettiği öğrenildi.
Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ortaya çıkmaya başladı.
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın faciada hayatını kaybettiği ifade edildi.
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın yangında yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Prof. Dr. Demiralp'in X mesajı şöyle:
* Koç Üniversitesi'nden eski mesai arkadaşımız, sonrasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın Bolu'da meydana gelen otel yangınında kızı ile birlikte hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Atakan Hoca'ya ve kızına Allahtan rahmet, kalanlarına sabırlar diliyorum.
Ekonomist Prof.Dr.Özgür Demirtaş'tan en yakın arkadaşımdan haber alamıyoruz paylaşımı:
Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:
Çok yakın arkadaşımdan haber alamıyoruz. Türkiye'nin en değerli akademisyenlerinden Atakan Yalçın :-((( Oteldelermiş. Ahh ahh 😔😔😔Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 21, 2025