Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alabilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

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