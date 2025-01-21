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Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alabilecek

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananların yakınlarının, "ALO 184" Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattından bilgi alabileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 17:42, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 20:20
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

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