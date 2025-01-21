Tek katlı evde yangın: 3 yaşındaki Ecrin öldü

Yavuz Sultan Mahallesi'nde tek katlı kerpiç müstakil evde, saat 16.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. O sırada kümesteki hayvanları sulayan anneanne Meryem Argun (59), içerideki 4 torununu evden çıkardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangına uykuda yakalanan Ecrin Argun'un cansız bedenine ulaştı. Tahliye sırasında dumandan etkilenen anneanne Argun ile 4 torunu tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Argun, "Çocuğu evde uyutmuştum. O sırada hayvanları sulamak için dışarı çıktım. Bir anda gürültü duydum. Eve koştum, içeri duman doluydu. Giremedik eve, 6 kişiydik. Evde Ecrin uyuyordu. Ateş yakabilecek durumda da değildi" dedi. Evin tavanı çökerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.