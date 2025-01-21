Facianın yaşandığı otelin karşısındaki pistte kaymaya devam ettiler

Eskişehir'den Bolu'ya çocuklarına kayak yaptırmak için geldiklerini söyleyen Tamer Avcıoğlu, pistlerde kayanların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ifade ederek, "Şurada kayanların yanına gittik. Hemen hemen hepsi yabancı. Orada Türk görmedim ben. Dolayısıyla yabancı adamlara 'Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut' diyemezsin. Herkesin kendi bileceği iş. Çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız. Burada otelde de kalmıyoruz zaten. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Buradakiler yardımcı oldular mı ya da olabilirler mi onu da bilmiyorum. Kimse yaklaşmaz yangına" dedi.