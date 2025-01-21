Facianın yaşandığı otelin karşısındaki pistte kaymaya devam ettiler
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin ise yaralandığı yangın faciası sonrası, yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 18:38, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 18:38
Eskişehir'den Bolu'ya çocuklarına kayak yaptırmak için geldiklerini söyleyen Tamer Avcıoğlu, pistlerde kayanların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ifade ederek, "Şurada kayanların yanına gittik. Hemen hemen hepsi yabancı. Orada Türk görmedim ben. Dolayısıyla yabancı adamlara 'Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut' diyemezsin. Herkesin kendi bileceği iş. Çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız. Burada otelde de kalmıyoruz zaten. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Buradakiler yardımcı oldular mı ya da olabilirler mi onu da bilmiyorum. Kimse yaklaşmaz yangına" dedi.