Esenyurt'ta tekel bayii cinayeti: İstenen cezalar belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Kartalkaya'daki otel yangınında 4 gözaltı
Kartalkaya'daki otel yangınında 4 gözaltı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Esenyurt'ta tekel bayii cinayeti: İstenen cezalar belli oldu

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 19:28, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 19:42
Yazdır
Esenyurt'ta tekel bayii cinayeti: İstenen cezalar belli oldu

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Adem Kılıç, müştekiler Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep etti. Savcı, bu sanıklara müşteki Yusuf Erzen'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Mütalaada, ayrıca sanıklar Tarık ve Azat Özer için "ruhsatsız ateşsiz silahlarla mermileri satan alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan, tutuksuz sanıklar Ercan Topçu ve Vedat Erkin'in "suçluyu kayırma" suçundan beraatleri öngörüldü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz 2023'te bazı kişiler arasında kavga çıkmış, şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Yunus Emre Erzen olay yerinde, Batuhan Bayındır da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıkların ayrıca "kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topçu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer ve Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber