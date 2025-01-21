Esenyurt'ta tekel bayii cinayeti: İstenen cezalar belli oldu

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Adem Kılıç, müştekiler Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep etti. Savcı, bu sanıklara müşteki Yusuf Erzen'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Mütalaada, ayrıca sanıklar Tarık ve Azat Özer için "ruhsatsız ateşsiz silahlarla mermileri satan alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan, tutuksuz sanıklar Ercan Topçu ve Vedat Erkin'in "suçluyu kayırma" suçundan beraatleri öngörüldü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz 2023'te bazı kişiler arasında kavga çıkmış, şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Yunus Emre Erzen olay yerinde, Batuhan Bayındır da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıkların ayrıca "kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topçu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer ve Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.