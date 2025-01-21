Erdoğan: Çocuklarımızı köpek sürülerine yem etmeyeceğiz

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kronikleşen bir sorun haline gelen başıboş köpek saldırılarına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gerekli yasaların çıkarılmasına rağmen riayet etmeyen belediyeleri uyardı.

Geçtiğimiz günlerde Yüksekova'da yaşanan olaya da değinen Erdoğan, "12 yaşında bir evladımızın hayatını kaybettiği olay hepimizi derinden yaralamış ve sarsmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başıboş köpek sorununa ilişkin açıklamaları şöyle:

"ÇEŞİTLİ LOBİLERİN KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN MEVZUATIMIZDA GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMIŞTIK"

Aziz milletim, tabii burada şu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Bir taraftan aileyi koruma ve nüfusumuzu artırma gayesiyle canhıraş bir mücadele verirken, diğer taraftan göz bebeğimiz olan çocuklarımızın başıboş köpek sürülerince parçalanmasının izahını açık söylüyorum, ne kendimize ne vicdanımıza ne de milletimize yapamıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Yüksekova'da 12 yaşında bir evladımızın hayatını kaybettiği olay hepimizi derinden yaralamış ve sarsmıştır. Hatırlanacağı üzere daha önce de benzer hadiselere şahit olmuş, bunun üzerine hükümet olarak harekete geçmiştik. Bu sorunun çözümsüz kalmasından rant elde eden çeşitli lobilerin karşı çıkmasına rağmen mevzuatımızda gerekli düzenlemeleri yapmıştık. Kanun görüşmeleri arasında mecliste sahnelenen kepazelikleri, evladını kaybetmiş ailelerimize yönelik edepsizlikleri, bu insanların hiç mi vicdanı yok dedirten densizlikleri hiçbirimiz unutmadık ve unutmayacağız.

"BELEDİYELERİMİZİN TAMAMI YASANIN VE YÖNETMELİKLERİN KENDİLERİNE YÜKLEDİĞİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDADIR"

Yüksekova'daki Yürek Burkan olay, yasal düzenlemenin ve endişelerimizin ne kadar isabetli olduğunu tekrar teyit etmiştir. Bir defa şunu artık herkesin kabullenmesi şarttır, Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Mevzuatta herkesin sorumluluğu bellidir. Siyasi partiyi ayırt etmek için belediyelerimizin tamamı yasanın ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır.

"GÖREVİNİ YAPMAYANLARLA İLGİLİ BUNDAN SONRA DAHA ZORLAYICI TEDBİRLERİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız. Tarım, İçişleri ve Çevre Bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir. Burada Eslem evladımıza yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve arkadaşlarına sabır niyaz ediyorum.