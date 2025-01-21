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Galatasaray, ilk 8 yolunda yara aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda yara aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 20:57, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:06
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Galatasaray, ilk 8 yolunda yara aldı

RAMS Park'ta yapılan mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6. dakikada Davinson Sanchez'in attığı golle 1-0 üstünlük kurdu. Öne geçmesinin ardından kısa süreli rakibinden baskı yiyen Galatasaray, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ayağından gelen golle skoru 2-0 yaptı. Maçın 44. dakikasında Vladyslav Vanat'ın golüne engel olamayan ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarının başında Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kartı iptal edilirken, Victor Osimhen kazanılan penaltıyı 53. dakikada gole çevirdi. Mücadelede 3-1 öne geçen Galatasaray'ın aldığı rahat nefes, 68. dakikada Andriy Yarmolenko'nun attığı gole sona erdi ve skor 3-2'ye geldi. Sonrasında oyunun kontrolünü tamamen rakibine kaptıran sarı-kırmızılı ekip, ciddi bir panik ve kaos yaşadı. Dinamo Kiev, 81. dakikada Yarmolenko'nun attığı golle skora denge getirdi: 3-3.

Kalan bölümdeki hamleleri sonuç vermeyen Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Namağlup ünvanını korumasına rağmen ilk 8 yolunda yara alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 13'e yükseltti.

İlk 6 maçı kaybeden Dinamo Kiev ise ilk kez puan aldı.

- Perdeyi Sanchez açtı, Abdülkerim devamını getirdi

Galatasaray'ın attığı ilk 2 gol stoper oyuncularıyla geldi.

Maçın 6. dakikasında kornerde ileri çıkan Sanchez, kafayla fileleri havalandırarak maçtaki gol perdesini açtı. Sarı-kırmızılı takımın baskı yediği anlarda sahneye çıkan bir diğer stoper Abdülkerim Bardakcı, yaklaşık 30 metreden çıkardığı şutla farkı 2'ye çıkardı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22. resmi maçına çıkan Kolombiyalı stoper, Trendyol Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşayan Sanchez, toplamda 4 gole ulaştı.

Galatasaray'da bu sezon 28. maçını oynayan Abdülkerim de Sanchez gibi ligde 2, kupada 1 gol kaydetti. Avrupa'da ilk kez fileleri havalandıran 30 yaşındaki stoper, gol sayısını 4'e yükseltti.

- Osimhen, tüm kulvarlarda 15. golünü attı

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19. resmi maçta 15 gole ulaştı.

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, Süper Lig'de 14 mücadelede 11 kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5. maçına çıkan 26 yaşındaki santrfor, 53. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak gol sayısını 4'e yükseltti.

- VAR müdahalesiyle Barış Alper'in kırmızı kartı iptal edildi, penaltı geldi

Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kartı iptal edilirken, Galatasaray lehine penaltı verildi.

Mücadelenin 49. dakikasında kullanılan korner sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu topu arka direkte Oleksandr Tymchyk ile mücadeleye giren Barış Alper Yılmaz eliyle içeri çevirdi. Pozisyonda el kararı veren Estonyalı hakem Kristo Tohver, Barış Alper Yılmaz'ı ikinci sarı kartı göstererek oyundan attı.

VAR'daki vatandaşı Marko Liiva'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Tohver, Barış Alper'e elle oynamasından önce rakibi Tymchyk tarafından faul yapıldığını tespit etti.

Sarı-kırmızılı futbolcunun kırmızı kartını iptal eden Tohver, Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. Müsabakanın 53. dakikasında penaltıyı kullanan Victor Osimhen, ev sahibi ekibi 3-1 üstünlüğe taşıdı.

- Son 11 resmi maçında gol yedi

Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı.

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Bu sezonki 30. resmi maçına çıkan Galatasaray, 26. müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada gol yemezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi.

Sarı-kırmızılı ekibin tüm kulvarlardaki 30. maçında yediği gol sayısı 47'ye yükseldi.

- Mertens, UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla maça çıkan futbolcu oldu.

2009-2010 sezonundan bu yana düzenlenen Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 2 numaralı futbol organizasyonunda 70. maçına çıkan Mertens, Portekizli file bekçisi Rui Patricio'yu geride bırakarak bu turnuvada en fazla maç oynayan futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

- Taraftardan Muslera'ya tepki

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün yaşayan efsanesi kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.

Müsabakada Dinamo Kiev'in 3 golüne engel olamayan Uruguaylı file bekçisi, top ayağına geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından birçok taraftar, tezahüratlarla Muslera'ya destek verdi. ultrAslan'ın yer aldığı tribündeki taraftarlar, Muslera'yı ıslıklayanlara yönelik sert ifadelerle tepki gösterdi.

- Avrupa Ligi'nde sahasında ilk kez puan kaybetti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadı.

Yenilenen formatında "Kupa 2"de iç sahadaki ilk 3 müsabakadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü mücadelesinden 3 puan çıkartamadı.

- Son 2 maçını kazanamadı

Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi.

- Son 25 maçta yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

- Ukrayna temsilcilerine karşı yine kazanamadı

Galatasaray, Ukrayna takımlarıyla yaptığı 4. resmi maçı da kazanamadı.

Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak kötü istatistiğini bozamadı.

- Gollerden sonra müzik çalınmadı

Bolu'daki yangın faciası nedeniyle Galatasaray'ın attığı gollerden sonra müzik yayını yapılmadı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenden dolayı sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerin ardından stat hoparlörlerinden müzik çalınmadı.

Sarı-kırmızılı futbolcular maça kollarındaki siyah bantlarla çıkarken, müsabaka öncesinde de müzik yayını yapılmamıştı.

- Dinamo Kiev puanla tanıştı

Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Dinamo Kiev, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan başkent Kiev temsilcisi, Galatasaray karşılaşmasına kadar UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçı kaybetti.

Avrupa'da yoluna devam etme iddiası bulunmayan ve İstanbul'a prestij için gelen Dinamo Kiev, 1 puan almayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 maçında 1 kez fileleri havalandırabilen Dinamo Kiev, Galatasaray karşısında 3 gol buldu.

Avrupa'da kötü bir sezon geçiren Ukrayna ekibi, Galatasaray müsabakasına kadar çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol atıp, 15 gol yedi.

Sadece 5. haftada Çekya temsilcisi Viktoria Plzen karşısında gol atabilen Dinamo Kiev, Galatasaray'a karşı 3 kez gol sevinci yaşadı.

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