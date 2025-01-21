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Fransa, Esed için tutuklama emri çıkardı

Fransız yargısının, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed için tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 21:22, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:23
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Fransa, Esed için tutuklama emri çıkardı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransız yargısı Beşşar Esed'e karşı tutuklama emri çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nde dehşetini gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 3 Ocak'ta başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu.

Fransa'da mahkeme 15 Kasım 2023'te, Esed için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, Esed'i, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.

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