Halı saha maçı sonrası kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Van'ın Çaldıran ilçesinde gençler arasında oynanan bir halı saha maçı sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 22:21, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 22:38
İki grup genç arasında yapılan halı saha maçının ardından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, Ö.U. isimli şahıs hayatını kaybetti, bir diğer kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.