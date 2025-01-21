Halı saha maçı sonrası kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İki grup genç arasında yapılan halı saha maçının ardından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, Ö.U. isimli şahıs hayatını kaybetti, bir diğer kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.