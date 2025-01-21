KKTC'de, Kartalkaya'da hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Kararda, "Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi." ifadeleri yer aldı.

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