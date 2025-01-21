Kartalkaya'daki otel yangınında arama çalışmalarına ara verildi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangında mahsur kalanlar için yapılan arama çalışmalarına ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 23:58, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 00:00
Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de saat 03.27'deki yangın ihbarının ardından hızla olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
Aynı zamanda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından otelde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Yangının ardından ekiplerin 19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına sabah yeniden başlamak üzere ara verildi.