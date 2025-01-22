22 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin motorlu kara taşıtları ile 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/18.30)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon'u konuk edecekleri maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/15.00/16.00)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage ve bir oyuncusu, Ülker Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, konuk ekip son antrenmanına burada çıkacak.

(İstanbul/17.45/18.30)

4- BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında; Beşiktaş Fibabanka, Polonya'nın Trefl Sopot takımını konuk edecek, Bahçeşehir Koleji ise İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile yapacağı iç saha maçını Bulgaristan'da oynayacak.

(İstanbul/21.00/Samokov/20.45)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımıyla iç saha maçını Azerbaycan'da oynayacak.

(Bakü/20.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçlarında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Umana Reyer takımını ağırlayacak, E Grubu'nda ÇBK Mersin ise İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına konuk olacak.

(İstanbul/19.00/Schio/22.00)

7- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. tur gruplarının altıncı ve son haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Fransa'nın Neptunes takımını konuk edecek, C Grubu'nda VakıfBank ise İtalya'nın Vero Volley takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Milano/22.00)

8- Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Kuzeyboru, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına konuk olacak.

(Novara/22.00)