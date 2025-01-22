AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem

Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Sarsıntının ise 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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