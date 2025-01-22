AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 07:20, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 07:35
Ege Denizi'nde saat 23.38'de bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Sarsıntının ise 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.