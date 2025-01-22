Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz

Dijital teknolojilerle mazinin canlandırıldığı İstanbul'daki Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile İzmir'deki Efes Deneyim Müzesi, 2 Şubat'a kadar 6-18 yaş arası öğrencileri ücretsiz olarak ağırlayacak. "Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi" olarak duyurulan İstanbul'daki Müzeverse ise yarıyıl tatilde çocuklar ve yetişkinler tarafından %15 indirimle gezilebilecek. İBB'ye bağlı Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Yerebatan Sarnıcı ise 18 yaş ve altı kişilerce ücretsiz ziyaret edebilecek.

RENKLİ FAALİYETLER

Öte yandan bazı özel müze ve sanat merkezleri, sömestir tatili ile birlikte renkli faaliyetlere ev sahipliği yapmaya başladı. İş Sanat; Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinde, Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesinde ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesinde farklı yaş gruplarına yönelik, ücretsiz atölyeler düzenliyor. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ise 5-12 yaş arası çocuklar için içerikler sunuyor. İstanbul'daki Rahmi M. Koç Müzesi, yarıyıl tatilinde 5-11 yaş arası çocuklar için eğlenceli faaliyetler hazırlıyor.

İstanbul Modern'in farklı içeriğe sahip atölyeleri, 31 Ocak'a kadar çocukları bekliyor. AKM de bu dönemde farklı faaliyetlerin merkezi oluyor; Hacivat ve Karagöz'ü ele alan çocuk tiyatrosu "Büyülü Ağaç" ise bugün AKM Tiyatro Salonu'nda seyircisiyle buluşuyor. Müze ve sanat merkezlerinin faaliyet programlarına kurumların internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Murat Öztekin