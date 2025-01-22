Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı

Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay kıyılarında doğulu yönlerden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2 üzeri) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.