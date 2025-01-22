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Korkutan depremden sonra ürküten açıklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki tarihsel depremlere dikkat çekerek Marmara ve Kuzey Ege'de stres birikimi uyarısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 07:31, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 07:32
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Korkutan depremden sonra ürküten açıklama

Çanakkale'de 5.2 Büyüklüğünündeki Deprem Korkuttu: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Açıklama

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğününündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görür, 1944 yılında aynı bölgede yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depreme vurgu yaparak Marmara ve Kuzey Ege bölgesinin stres biriktirdiğine dikkat çekti.

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: "Olumsuz Bir Durum Yok"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.38'de meydana gelen depremin merkez üssünün Ege Denizi'nde, Ayvacık açıklarında olduğunu ve yerin 8.6 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, şu an için olumsuz bir durumun tespit edilmediği ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Prof. Dr. Naci Görür: "1944'te 6.8 Büyüklüğünde Korkutucu Bir Deprem Olmuştu"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Edremit fays zonunda meydana geldiğine işaret ederek, bölgenin Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolunu temsil ettiğini belirtti. Görür, sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Edremit Körfezi'nde, Ege Denizi'nde, Edremit fays zonunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu fay zonu, Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6.8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem yaşanmıştı. Marmara ve Kuzey Ege genel olarak stres biriktiriyor."

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