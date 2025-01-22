O ülkede peçe yasağı geldi

Kırgızistan, kamusal ve topluma açık alanlarda yüzü örten giysilerin giyilmesini yasaklayan yeni bir kanun kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 26 Aralık 2024 tarihinde Meclis'te kabul edilen "Din özgürlüğü ve dini dernekler hakkında" düzenlemeleri içeren kanunu onayladı.

Yeni kanuna göre, iş ve resmi faaliyetlerle ilgili giysiler veya tıbbi nedenlerle yüzü örtenler hariç, yüzün görünmesini engelleyen tüm kıyafetlerin kamusal alanlarda giyilmesi yasaklandı. Yasada özel olarak peçe ya da burka gibi ifadeler yer almazken, yasa ihlali durumunda ceza uygulanacağı bildirildi.

Kanun ayrıca, dini içerikli siyasi parti kurma, dini tören yapma, dini materyallerin kamusal alanlarda dağıtımı ve dini tebliğ faaliyetlerini de yasaklıyor. Özellikle huzurevleri, engelli yaşam evleri, hapishaneler, askeri birlikler gibi kapalı alanlarda dini inanç dayatmalarına karşı önlemler alındı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Tartışmalı kanunu onayladığını" ve tek tartışmalı noktanın "evden eve gezerek vaaz verme" konusu olduğunu belirtti. Caparov, son yıllarda ülkede dini cemaatlerin sayısındaki artışın endişe yarattığını ve toplumsal tepkilere yol açan tebliğ konusunun henüz tam anlamıyla çözülmediğini ifade etti. Ancak, tebliğe karşı olmadıklarını ve Kırgızistan Müftülüğü ve Ulema Meclisi tarafından "dine davet etmenin şartlarının" belirlenmesi gerektiğini vurguladı.